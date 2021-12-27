被罷免的前立委陳柏惟被媒體踢爆，被罷免一個月還佔用立法院辦公室開慶生派對，國民黨立委葉毓蘭今天在立院司法法制委員會質詢林志嘉，這事涉立法院安全管理問題，陳柏惟能在立院關起門來開生日趴，那他能不能開轟趴？開毒品趴？不是他當過立委就通融，有的東西不能通融。

葉毓蘭說，按照立法院規定，卸職的立委必須在10天之內，把研究室還給立法院，否則管理單位有權強制收回，但是陳柏惟竟然可以被罷免一個月了，還用他原來的辦公室開生日趴。

葉毓蘭說，他可以關起門來開生日趴，那能不能開轟趴？開毒品趴？樓下還有保六總隊，不能因為他當過立委就通融他，「要處理什麼，麻煩把門打開，不可以做這樣的事」，他關起門來開生日趴，「我哪知道他有沒有使用大麻或其他毒品？」

林志嘉表示，法令規定是新委員報到前，他必須要清除清楚，十天內是一個「通融期」。

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