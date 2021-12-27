社會處董燊處長代表楊鎮浯縣長致贈感謝狀予家樂福文教基金會。（金門縣府提供）

金門縣政府與家樂福文教基金會今（27）日簽約合作推動「續食計畫」，由受過食品安全訓練的夥伴整理賣相不佳但仍然安全、營養、可食的食物，捐贈給門市附近實物銀行及社福機構，讓食物重新回到餐桌。

縣府社會處長董燊感謝家樂福捐贈續食，透過合作做到食物不浪費、延續再利用和關懷弱勢，給社會不斷帶來溫暖，也實踐企業關心的價值與意義。

縣府說明，社會處辦理實物銀行設置實物倉儲，連結及整合各界資源，提供可及與可近性服務，有效分配及輸送資源至弱勢家庭手中，此外也提倡珍惜食物、避免食物浪費，明年度起與家樂福合作「續食計畫」邁入第2年，透過家樂福金門分店依每日營業狀況捐贈下架但仍可用食品，並媒合縣內社區照顧關懷據點輪流領取。

縣府規畫，此次合作社區包含忠孝新村社區照顧關懷據點、盤山村社區照顧關懷據點、古寧頭社區照顧關懷據點、山外社區照顧關懷據點、斗門社區照顧關懷據點，期盼將資源即時提供協助在地弱勢族群與社區照顧關懷據點共餐計畫使用，形成在地資源分享網絡。