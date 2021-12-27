國際鎳價原料價格持續走強，倫敦金屬交易所(LME)鎳價近來回漲到每公噸2萬美元以上高檔；不過，因目前整體需求平淡，市場對於明年元月不鏽鋼價看法不一，可能小漲小跌，持續穩在高檔。

因適逢聖誕假期，上周五(12月24日)交易時間因假日節慶縮短，倫敦金屬交易所(LME)鎳價小幅上揚，期錫上漲361美元，在每公噸2萬美元以上。

回顧先前，不鏽鋼龍頭廠燁聯(9957)受到塞港未完全紓解，加上南非新變種病毒來勢洶洶等因素影響，決定調降12月內外銷價格，內銷每公噸調降2000～3000元，外銷最高每公噸調降50～100美元，此舉是近八個月來首度降價。

先前隨著鎳原料成本高漲，上游煉鋼大廠燁聯5月起盤價回升，一路漲到8月，呈現連續4個月調漲，因累計漲幅大，9月以平盤開出，10月再度開高盤，11月仍開高，12月則小幅回檔。

倫敦金屬交易所(LME)鎳價近來回到每公噸2萬美元以上高檔，加上印尼青山集團近來調漲不鏽鋼價，有利支撐明年1月不鏽鋼力守高檔。

本季以來，國際鎳價原料價格續走強，不鏽鋼上游廠燁聯、唐榮(2035)第四季盤價仍比上季走揚，業績續旺可期。隨著不鏽鋼價第四季仍趨於漲勢，有利相關廠商營運，預計下游的允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第四季營運力拚持續成長，今年全年也將全面創下佳績。