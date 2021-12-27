外資持續小幅加碼台股，加權指數上周衝上史上新高，根據台灣證券交易所統計，外資上周在集中市場買超195.33億元；統計自今年年初至12月24日止，外資總買進金額為22兆3209.24億元，總賣出金額為22兆8235.24億元，累計賣超為5026.00億元。

外資總持有股票市值為24兆227.85億元新台幣，占全體上市股票市值的43.28％，較12月17日的23兆8562.27億元新台幣，增加1665.58億元。

在個股部分，開發金(2883)獲利亮眼，又併入中壽，上周居外資買超第一大個股，張數為98785張，金像電(2368)居次，買超28164張，福懋(1434)買超27673張排第三。

賣超方面，內銷盤價看跌，中鋼(2002)、中鴻(2014)等鋼鐵股上周遭外資調節，分別居賣超第一及第三大個股，張數為81800張及28780張，聯強(2347)賣超34891張排第二。