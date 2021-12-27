直播》空手道代表隊11人確診 感染再擴大？陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增16例COVID-19境外移入確定病例；其中赴哈薩克參加亞錦賽的中華空手道代表隊又新增1例確診，累計12人染疫。另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增16例境外移入個案，為12例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(8例，案17027-案17028、案17031、案17033-案17037)、越南(案17029)、匈牙利(案17030)、哈薩克(案17032)、菲律賓(案17038)、韓國(案17039)、英國(案17040)、德國(案17041)及印尼(案17042)入境，入境日介於今(2021)年12月12日至12月26日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,884,004例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,864,380例排除)，其中16,931例確診，分別為2,277例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。