中華電信為持續提供低延遲、高頻寬、高安全及資料在地處理等創新應用解決方案，今年已陸續招募具備雲端、IT相關技術及具備相關業務經驗的工作夥伴百餘人，日昨在寒流襲來的聖誕節更在中華電信總公司舉辦雲端技術暨業務人才聯合招募活動，共計百餘人參與本次面試，預計年前通知面試結果、年後報到，期望號召更多雲端專業人才加入中華電信，加速台灣產業數位轉型。

中華電信取得AWS MSP、Azure Expert MSP、Google Cloud Premier Partner國際認證，是台灣第一家集結全球三大核心公有雲AWS、Azure、GCP與在地化hicloud，擁有四大公雲的CSP雲端服務商(Cloud Service Provider)。

2021年以來中華電信除了持續加速5G建設、推廣相關5G智慧應用，也以豐富的營維運經驗，結合電信級高速網路、CMCX多雲交換、SDDC軟體定義資料中心、IDC專業機房、資安合規優勢，提供網路直連穩定傳輸、跨雲部署多雲管理、異地備援災難復原、DevOps敏捷開發快速佈建、搬遷移轉架構優化等整合解決方案。

中華電信表示，這次徵才除了提供業務所需豐厚的資源外，更致力於照顧員工、提供友善職場環境，近期新增優於法令之育兒福利便是希望同仁能兼顧家庭、安於工作，除了本次「2021中華電信雲端技術暨業務從業人員聯合招募」，預計未來還有更多職缺釋出，歡希望透過徵才，共同打造國家5G建設及技術創新應用。