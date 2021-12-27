馬來西亞想採購科威特F-18「大黃蜂（Hornet）」戰機

過去1年來，選擇為自家空軍採購二手戰機的國家顯著增加。據說馬來西亞想要擴大只有8架F-18「大黃蜂（Hornet）」的機隊。不過，它並沒向美國添購，反倒希望科威特會出售F-18。

據《富比士》（Forbes）雜誌網26日報導，馬來西亞國防部副部長阿濟茲（Ikmal Hisham Abdul Aziz）最近說，雅加達想全數採購科威特的33架「大黃蜂」戰機。他強調，為馬來西亞皇家空軍採購科國F-18機隊，絕對能提升他們維護國家領空的備戰力和戰力。

不過，科威特國防部否認，為可能出售F-18 舉行了任何談判，並強調，會直接宣布「任何出售國防部軍武的談判」。事實上，最近有好些國家不是採購，或是尋求採購二手戰機，以加強空軍戰力。

羅馬尼亞國會12月便通過，將向挪威採購32架二手F-16。由於挪威以新採購的F-35汰換原有的F-16，因此願意將舊機賣給北約（NATO）成員國。目前羅馬尼亞有17架F-16，買了挪威的舊機後，將使機隊規模擴大1倍以上，並讓布加勒斯特能汰換蘇聯時期老舊的米格（MiG）-21「魚床」（Fishbed）戰機。

同樣的，克羅埃西亞使用的也是MiG-21老爺戰機。11月時，它和巴黎簽約，向法國空軍採購12架二手達梭航太（Dassault Aviation）「飆風（Dassault Rafale）」F3-R多用途戰機。至於法國2023年時，則會訂購12架新型「飆風」，以取代原本的F3-R。

此外，丹麥也在買F-35，打算逐步出售F-16。雖然土耳其親政府媒體否認，但有人推測，安卡拉可能有興趣採購這些戰機。由於土耳其執意買俄製S-400防空系統，美國不願出售F-35，如今它想升級F-16，好在可見的未來維持戰力。據說安卡拉已要求美國出售40架先進70批次（Block 70）F-16戰機，還要為現有的戰機買80組現代化套件。

不過，有鑑於美國國會反對土耳其政府的許多政策，如和俄羅斯維持國防關係等，或許不會同意相關軍售案。此外，就算土耳其有興趣買丹麥的 F-16，但沒先徵求華府同意，哥本哈根也沒辦法賣。

2006時，委內瑞拉威脅，要把1980年代初採購的21架F-16賣給伊朗。但當時美國國務院發言人麥考麥克（Sean McCormack）卻警告，沒有美國書面同意，不得轉移F-16等國防軍備給第3國。

另一方面，希臘正在廣泛升級F-16和「幻象（Mirage）」-2000。去年 1 月時，它還以 25 億歐元（約合783 億台幣）的價格，從法國訂購了18架陣風，而其中12架為二手「飆風」。但土耳其防長艾卡（Hulusi Akar）7月嘲笑希臘說，想靠幾架二手戰機，就改變軍力平衡是不可能的。