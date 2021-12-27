韓國副國務總理洪楠基今天表示，政府目標在2022年4月正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並將與會員國進行非正式接觸。

韓聯社報導，洪楠基今天上午主持第3次對外經濟與安全戰略會議時做以上表示。

洪楠基於會中致詞表示，為加入CPTPP，將儘速展開民意調查及社會討論等工作，相關部會組成的工作小組也將確認民間可能受到影響，就此準備因應措施。

同時，韓國政府也將與明年的CPTPP輪值主席國新加坡、副主席國墨西哥、紐西蘭等會員國進行非正式接觸與諮商。

文在寅政府任期預定2022年5月9日屆滿，報導分析，這次時程安排可能是為了於文在寅任內交出申請。

不過，由於加入CPTPP必須得到所有會員國同意，與韓國關係緊繃的日本是否鬆口放行，也是韓方將面臨的一大問題。

韓國政府在13日宣布將積極檢討加入CPTPP相關事項，當時日方就對韓國在智財權等項目上是否能符合CPTPP的高標準提出質疑；朝鮮日報報導，多家日媒指出，日方可能藉此機會要求韓國開放福島水產進口。（編輯：韋樞）1101227