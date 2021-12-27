近日演藝圈鬧最大的新聞，莫過於「優質偶像」王力宏原本想低調的離婚，被老婆李靚蕾重捶踢爆婚後出軌、約砲、召妓等，讓人不禁思索演藝圈其它離婚案例，以及原生家庭的影響，有娛樂評論人翻出謝霆鋒、張柏芝當初離婚時的狀況，認為無論當事人還是其家人，都堪稱完美離婚典範。

王力宏與李靚蕾8年婚姻終結，讓女方成了「蕾神之錘」，除了揭露王力宏種種不忠行徑，也公開與他有不正當關係者的線索，更表示長期遭王家人霸凌，且一生完第三胎兒子就被各種脅迫離婚，讓她感覺猶如生育機器一般，而王力宏為此兩度發聲明，最後一篇雖道歉但並未正面回應李靚蕾的質疑，也因此沒起到挽救作用，形象徹底崩毀。

在這過程中，有不少網友想到當年「鋒芝」離婚的種種，大陸某娛樂評論人做了整理，表示「蕾宏」與「鋒芝」唯一的共通點，是兩人都是圈內天王男神，身家同樣可觀，也都有小孩，在圈內也眾所周知有哪些舊愛，最重要的，是他們都簽了婚前協議書，但「鋒芝」並未分得難看。

謝霆鋒與張柏芝離婚時，女方為2個兒子的主要照顧者，謝霆鋒將財產權留給2個小孩，也將房子直接給予母子3人，謝霆鋒的父親謝賢甚至曾公開說，自己身後的財產，會留給2個愛孫，還說張柏芝是他永遠的媳婦，而謝霆鋒的母親狄波拉，眾人皆知她不太喜歡張柏芝，但當兒子與其離婚後，狄波拉還是持續跟孫子們見面、吃飯，並且從沒說女方半句壞話。

反觀王力宏，一家人曾享天倫之樂的「吾疆」豪宅，李靚蕾希望留給她跟孩子們居住，但王力宏卻說只讓他們住18年，是後來慘被正宮反擊，才用給房子當談判籌碼，而王力宏的父親還寫親筆信救子，說李靚蕾是挾胎逼婚，說兒子這8年時刻活在威脅壓迫下，但結果猶如提油救火，王力宏最終不得不道歉並宣告暫退演藝圈，評論人認為，從男方對待妻子、孩子的態度，能看出「原生家庭」的重要性，網友也認同，覺得「蕾宏之戰」最大的受害者，其實是3名子女，且與「鋒芝」當年面對離婚的態度，根本高下立判。