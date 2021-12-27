現在不少年輕人遇挫折就不願出門工作或社交，造成父母親的困擾，有媽媽發文抱怨，兒子自大學畢業已過8年，期間只出門工作一個月就離職，其餘時間都窩在家玩遊戲，讓她忍無可忍，狠心將房子賣掉，希望藉此讓兒子學會獨立。

一名媽媽在匿名公社發文表示，兒子剛大學畢業時有找到一份工作，結果待不到一個月就提離職，理由是上司總是刁難他，之後便每天窩在家中玩遊戲，過了8年仍在待業中，夫妻兩人苦勸多次也沒用。

她感嘆，先生一年前因肝癌離世，臨終前仍擔心兒子未來無法獨立養活自己，對此兒子在病床前向父親發誓，接下來會找份工作，好好振作，結果先生離世不到兩個月的時間又故態復萌。

最終她忍無可忍，狠心將房子賣掉，並告訴兒子，「媽媽已經把房子賣了，之後我會用這筆錢去找個適合的養老中心度過晚年。你答應過你爸的，所以年後你就去找份工作，並且搬出去住吧」，她難過表示，大家可能會認為她是一名殘忍的母親，但也只有這樣才能讓兒子學會獨立。

文章一推出不少網友留言安慰，「妳很好，是孩兒不懂事」、「總是要讓他對自己的人生負責，媽媽辛苦了，保重」、「這樣就對了，沒遇到事不會成長」、「社會是現實的，要學會放手」、「畢業8年，也夠本了吧，基本上就是社會新聞上啃老族。以後也許會變本加厲，現在放手對他是好事」。