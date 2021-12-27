LED封裝模組廠商華興（6164）今年受惠產業復甦，前11月營收年增27.24%且轉虧為盈。展望第四季營運依然穩定，今年將確定賺錢，明年公司以低溫照明、UV新產品等銷售為重點，力拚營收維持今年的成長力道。

受惠於低溫照明和商業照明需求，華興2021年前11個月營收約8.7億元、年增27.24%，全年營收可望年增約27%。前三季平均毛利率25.5%、營業利益485萬元、歸屬於母公司淨利1558萬元、每股盈餘0.16元，本業及整體營運均轉盈。第四季營收維持旺季水準，並可望持續小賺，今年獲利預估為近3年最佳表現。

展望2022年，華興指出，因為大陸疫情管制相關規定，有些工廠人員返鄉時程讓整個春節假期的影響時間拉長，推估2月營收較少，整體第一季營收估比本季下降。不過，就訂單狀況來看，包括低溫照明、LED元件、UV新產品、照明內銷業務等等各主力產品事業，2022年營收目標均可望有兩位數成長幅度。

其中，低溫照明2022年營收成長幅度上看50%。另外，華興主打BioLED品牌的UV專責事業單位，目前除了經銷飛利浦UVC紫外線設備外，也推出各種型式自有產品，預期2022年業績成長最具爆發力。明年以照明內銷成長目標達50%~60%，以及新事業占總營收比重大幅提高至10~15%為兩大動能。

華興今年前三季LED元件占比為58%，商業照明占比18%，低溫照明占15%，UV占1%，8%為其他類產品。