宇峻(3546)旗下《幻想三國誌-天元靈心記》動畫特映會上周六舉行，預計2022年1月台、美、日同步播映。同時，《幻想三國誌》IP也將朝多元發展，結合各方資源及團隊專業，會從單機、動畫及手遊三點布局。法人指出，宇峻2022年將規畫5款遊戲上市、遊戲推出數量為同業最多，獲利成長性優於同業。

宇峻經典仙俠遊戲IP《幻想三國誌》改編的動畫《幻想三國誌-天元靈心記》，上周六在台北威秀影城舉行特映會活動，此次官方特映會消息一公佈，熱情粉絲玩家紛紛湧入報名系統，8分鐘內瞬間滿額，IP魅力驚人。

《幻想三國誌》IP將結合各方資源及團隊專業，從單機、動畫及手遊三點著手：一、《幻想三國誌-天元靈心記》動畫於2022年1月上映，二、《幻想三國誌》1~5代PC版將於Steam上架，三、新作《幻想三國誌-天元異事錄》預計近期開放試玩版。

法人指出，目前遊戲開發商中，以宇峻的評價尚未跟上整體遊戲族群，宇峻旗下擁有許多經典作品，如《三國群英傳》、《幻想三國誌》、《天使之戀》，手遊方面則有《Let’s Vegas》、《寶島娛樂城》、《永恆星語》等，擁有未來是有開發價值的IP資產。《三國群英傳M》日本市場今年11月已經開始認列營收，並持續開拓海外遊戲市場、擴大全球玩家數與市場知名度，預期2022年獲利將呈現高度成長。