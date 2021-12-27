2022年元旦連續假期將至，北埔、內灣老街商圈、尖石風景區及六福村主題樂園等觀光遊憩區，預期將湧現人潮，新竹縣警局將在12月31日起至明年1月2日，針對連假期間可能車多路段，採取不定時執行交通疏導管制。

縣警局規畫疏導管制路段為，六福村主題在國道3號關西交流道、正義路、明德路；北埔老街台3線路口；內灣和尖石風景區國道3號竹林交流道、120線橫山段、內灣外環道周邊。

縣警局建議民眾遇到上述風景區若有道路壅塞情形，儘量改走替代道路，六福村替代道路可從國3、118線、竹18線到六福村。北埔老街替代道路從台68線北興路匝道、北興路、中正南路、台3線至北埔老街。

內灣風景區往台3線有4條替代道路，從120線左轉內灣大橋的環山線替代道路；120線左轉永豐橋到內灣的120線替代道路；環山線、油羅道路到台3線，或走環山線在增昌橋左轉到台3線的橫村線替代道路。

縣警局呼籲用路人遵守交通規則，沿途能遵守管制人員指揮疏導，遇有道路壅塞情形，應儘速避開車潮，改走替代道路。警方若接獲交通壅塞或民眾通報壅塞時，會立即派員到場疏導處理，在第一時間讓民眾感受警方的疏導作為。

警方會運用FB社群網站、LINE訊息，發布交通即時路況，建議用路人應儘速避開車潮，改走替代道路，並收聽警廣交通台（FM104.9），掌握最新交通狀況，以利及時改道行駛替代道路，享有安全舒適的連續假期。