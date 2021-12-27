民進黨立委郭國文、洪申翰今日記者會 (郭國文辦公室提供)

民進黨立委郭國文、洪申翰今日召開記者會表示，隨著近年綠能發展，國內也掀起公民電廠投資風潮，但主責機關不明，導致消費者權益受損，有些業者還經營融資公司，若資金周轉出問題，恐成台版「恆大案」，能源局、金管會、經濟部應盡速出面，完善規畫。

郭國文指出，近來一波第三型公民電廠投資風潮，就是透過網路群募，由募資平台提供一般民眾認購光電版，來經營全民電廠，但主責機關到底是誰？政府卻說不清楚。

郭國文說，若按認購光電板，貌似屬「商品」，那就是能源局主管，但募資平台上又打出「投報率8％」、「穩定收益20年」等等話術吸引民眾投資，這是不是變成金管會要管？金管會只在網站上放一個Q＆A就交差，要民眾自擔責任。郭主張，政府應該明確規範跟審核，才能開放讓民眾認購。

洪申翰表示，針對透過網路募資平台，讓民眾可以投資參與太陽能板的模式。對於這種創新模式要如何管理，保障好投資者利益，能源局跟金管會應該要好好來規劃，避免不好的商業手法，影響民眾的觀感，也拖累真正立意良善、想推動再生能源的廠商。

郭國文指出，有些全民電廠業者，本身還是融資公司，左手透過太陽能板認購拿到資金，右手轉貸給其他對象，這種狀況若未掌握，恐怕會演變成台灣版的「恆大崩盤案」，經濟部商業司也要納入規範，完善民眾資金保障。