尼加拉瓜10日與台灣斷交。

尼加拉瓜10日宣布與我國斷交，並限期我國人員23日前撤離，據當地媒體報導，尼國政府已經沒收我國捐贈給當地的資產，並且轉移給中國大陸，其中也包括我國在首都馬納瓜（Managua）購置的駐尼國大使館建築。

尼加拉瓜《新聞報》（La Prensa）26日報導，我國外交人員在撤離尼加拉瓜前夕，將我國在馬納瓜購置的駐尼國大使館建築捐贈給當地天主教馬納瓜總教區，不過幾小時後，尼國政府就下令轉移這些資產給中國大陸。

El anuncio fue hecho por la Procuraduría General de la República, que informó que todos los bienes serán traspasado a China que es la que reconocen como nación.https://t.co/1CYd6skc9H — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) December 27, 2021

報導引述尼國政府的聲明指出，尼加拉瓜於12月9日承認中國為主權國家、台灣為該領土的一部份，代表中華人民共和國擁有這些不動產、動產及設備的絕對所有權及控制權。

這份聲明也強調，根據法律規範，這些資產沒有所謂的交易、轉讓或捐贈。聲明也警告，堅持聲稱擁有這些資產主權的人，將面臨司法訴訟。

馬納瓜總教區總主教阿維雷斯（Carlos Aviles）受訪時證實，我國外交人員撤離前將使館建築內所有東西都搬走了，不過將建築物本身交給總教區，目前雙方仍在進行轉移的法律程序。

他說目前天主教會尚未決定如何使用這座建築，不過確定要用作服務人民，他感謝台灣捐贈這棟建築，「任何物質捐贈都會受到好評。」

《新聞報》也報導，我國還另外將貨物及車輛留給了當地天主教會，不過尚未獲得阿維雷斯證實。

尼加拉瓜與我斷交後，限期台灣外交人員23日前離境，一般離境時間為一個月，不過尼國政府只給我國2周時間準備。