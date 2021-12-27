高雄市黃姓男子26日晚間酒駕撞上正在過馬路的林姓男子一家四口，導致林男妻子當場死亡、1名女兒重傷。經查，黃男十多年前有酒駕紀錄，也經營「半套店」多年，有妨害風化前科。熟客都叫他「店長」，9月他還在臉書社團「高雄大小事」徵幹部。

經查，黃男過去便身兼色情美容店幹部，2009年便因身兼美容店經理、負責人，媒介成年女子與男客進行每次50至100分鐘不等、要價1600元的「半套」性交易。由黃男負責招呼，交由「帶客員」領入室內，再由女子進行推拿按摩、口交，店家每次抽佣700至1100元不等。

2009年10月，七賢路一家美容名店遭警方查獲，媒介男客與女子從事半套性交易，當時黃男就身為該店負責人。

2010年1月，七賢路某飯店遭警方查獲，有色情業者承租9間房作為半套性交易場所。一名男客買完半套後立刻向警方檢舉，警方前往查緝，果然逮獲正在交易的男女及黃男旗下幹部。員警一查，發現飯店房間就是由黃男承租。

2010年11月，2名喬裝員警登門佯稱要「鬆一下」，身為經理的黃男還傻傻地熱情接待，交由曾姓幹部領入包廂，還一口氣媒介3名小姐先後進入包廂讓員警挑選，待指定好小姐、準備「開工」時，當場人贓俱獲，店內記帳單、班表、押金簿、獎金簿、勞點表、公休表、客人消費評分表等物全都成為證物，事後被依妨害風化罪判刑4月確定。

「蛤！竟然是他啊！」擅交際客套的黃男，在高雄夜生活圈也算小有名氣，擁有不少熟客，熟客們都稱呼他「店長」，聽到他是這次酒駕殺人事件的兇手，感到相當震驚。據悉，美容店背後的金主另有其人，金主一口氣經營高雄九如路數家美容店，每間美容店「負責人」另有專人掛名，也領固定薪水，這些幹部一遇警察登門臨檢，通常就成為「犧牲品」。

黃男平常相當照顧旗下小姐，深夜時分還會到處尋找高雄在地美食，點外送慰勞犒賞辛苦的小姐們一番。

黃男身為半套店長同時也不斷找尋新的幹部，9月27日還在高雄在地社團「高雄大小事」內兩度貼文，以「高雄知名spa」為名發文應徵「帶客員」，強調工作月薪3萬3千元，每月達標還有獎金，看能力調薪，月休4天，工作內容為「帶客人、接電話、工作性質簡單易學」。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110