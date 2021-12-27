新竹縣政府「幸福竹縣，感謝有你」2022公益慈善跨年晚會，將在12月31日隆重登場，有金曲天后蔡健雅與歌王蕭煌奇開唱、180秒華麗絢爛煙火秀及汽車摸彩，縣府已規畫免費巡迴接駁、周邊道路管制措施，縣長楊文科歡迎鄉親一起來縣府廣場迎接新的一年！

新竹縣跨年晚會開高鐵站到縣府之間的免費巡迴接駁車，服務時間從12月31日下午5時到元旦凌晨零時45分， 接駁車路線為高鐵站、喜來登站、體育場站到縣政府，時間約15分鐘，巡迴接駁車返程亦可搭乘，並請乘客遵守防疫措施，記得配戴口罩。

開車的遊客可將車輛停放在高鐵站停車場、高鐵停九停車場、高鐵停六停車場、勝利停四停車場、勝利八路停車場、體育場停車場、東元停車場、縣華停車場等處。

機車可停放的區域為，縣政九路開放人行道停放，開放紅線停放的有光明九路、光明五街，縣政八街則開放汽車位停放。

在12月31日下午2時起至元旦凌晨2時，管制期間內只出不進路段有，東側縣政二路以內、西側縣政九路以內、南側光明六路內、北側光明五街以內。光明六路和縣政五街採機動管制，光明六路和光明九路之間的縣政六路封閉管制。

衛生局提醒參加跨年晚會的民眾須配合防疫規定，全程佩戴口罩，在專屬飲食區域可脫口罩食。若是居家檢疫者、居家隔離者、加強自主健康管理者、自主健康管理者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀者，不得參加大型活動，違反者將從重處罰。