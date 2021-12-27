新竹市政府元旦升旗典禮將於2022年1月1日上午7時30分在市府前廣場登場，市府邀請民眾起個大早，共同迎接2022年，一起吃2022美味第1餐。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府元旦升旗典禮，將於2022年1月1日上午7時30分在市府前廣場登場，今年將由客家歌手黃子軒與山平快攜手沂風合唱團領唱國歌，另有蘋果劇團暖場等精采演出，此外還有大家期待的「早餐市集」，歡迎民眾起個大早，共同迎接2022年。

市長林智堅表示，2021年是充滿挑戰的1年，受疫情影響，許多活動有諸多限制甚至取消，但在大家積極防疫的成果下，2022年很幸運可以舉辦元旦升旗典禮，感謝市民齊心為防疫而努力，一起守護幸福城市。

社會處張柔表示，明年的元旦升旗典禮，將由蘋果劇團以兒童教育戲劇互動方式揭開序幕，更邀請在地客家歌手黃子軒與山平快以及沂風合唱團帶領市民唱國歌，黃子軒與山平快更將在升旗典禮後現場演唱經典歌曲。

此外，市府廣場周邊還將推出早餐市集、音樂欣賞與飲食專區，民眾可在2022年第1天，與親朋好友相揪來市府前廣場唱國歌、升旗、享用幸福美味早餐及音樂欣賞，一起許下新年新希望，度過美好溫馨的早晨。

今年的早餐市集共計有20攤，包含興土司、阿桂的手作吐司、躲在森林裡的燒餅屋、活力女孩、享噹初、大麥煙燻滷味、食當包點心鋪、飛鳥製豆所、日好食事不脹氣雞蛋糕、貓室手作小鬆餅、藏點子手作烘焙、白甘蔗汁、有盒桂事、山田麻糬製造所、泰式煎餃、桔祥農莊、眷村龐、東野日式小缽料理、豐盛堂美式漢堡及笑嘻嘻的手作烘培等。

現場有60種美味中、西式餐點供民眾選購，其中，興土司、阿桂的手作吐司、躲在森林裡的燒餅屋與活力女孩，更推出2022元旦限定早餐，有客家酒釀豬肉吐司、蔬果蛋沙拉堡、黑糖肉桂卷、虎咬豬燒餅、皮蛋蛋餅及草莓三明治等，數量有限，限定販售時間為元旦早上6時到10時。

市府指出，由於目前仍在防疫期間，元旦當天活動仍有防疫措施，包括各出入口體溫量測、手部消毒及實聯制，另，早餐市集禁止邊走邊吃與試吃，現場安排2個特定用餐區，進入時仍須再次量測體溫及手部消毒，用餐環境也安排專人進行清潔消毒工作，提供民眾安心的用餐環境。

另，元旦當天民眾只要準備5張2021年11月到12月的統一發票（含雲端發票），即可兌換元旦限定可愛「老虎小方巾」，數量共2500條，換完為止。