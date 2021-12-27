VR、AR技術愈趨成熟，虛擬沉浸式體驗吸引企業與民眾嚮往，神腦全台51家神腦門市開放體驗最新VR眼鏡HTC VIVE Flow，搭配高速5G網路，最低0元起。

神腦表示，元宇宙為如同現實般運作的世界，沒有地理條件的限制，用戶可以盡情使用虛擬化身來互動，進行社交、遊戲、會議等廣泛的運用範圍，與真實世界相呼應，而VR是進入元宇宙世界的媒介，因為VR提供的沉浸式體驗是發展的關鍵，如與國外好友一起看場演唱會、做運動，用化身與異地的同事在虛擬辦公室舉行會議，讓虛擬與真實的界線逐漸模糊。

神腦指出，年度最新款的HTC VIVE Flow，189公克重，採眼鏡式可收納的外型設計，攜帶方便，內建調整焦距轉盤，有近視者調整轉盤即可輕鬆看清楚，不須額外配戴眼鏡，內建鏡射功能，無論是追劇、觀賞電影，都能直接連接手機將畫面投放到眼鏡中，視野瞬間變開闊。

神腦全台51間門市目前展售中，搭配中華電信精彩5G方案月繳1399元（36個月）0元。2022年2月底前，於神腦全通路購買HTC VIVE Flow，上HTC官網登錄贈送HTC馬卡龍真無線藍牙耳機（價值999元）、免費7款VR APP、免費Viveport Infinity Vista2個月（神腦額外加碼再送1個月，共3個月），享受超過100種VR遊戲。

時逢年末，手中的Hami Point快到期了，Hami Point1點等於1元，神腦表示）綁定中華電信會員，綁定完成並消費不限金額，有機會抽中LG口罩型空氣清淨機等多項好禮。