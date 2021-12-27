晶碩(6491)Q4旺季不旺，業績將和Q3水準相當，展望2022年，在製程優化擴增產能、大陸隱形眼鏡市場需求仍佳、彩片供需結構良好，以及矽水膠產品陸續聯證，法人仍然看好明年度的營運表現。

晶碩在2022年將積極製程優化擴增產能，生產效率提升有助毛利率維持高檔，目前中國大陸隱形眼鏡市場需求仍佳，預期2022~2026年線上彩片年增率維持2~3成的成長，而彩片供需結構佳，晶碩以少量多樣自動化生產的成本優勢、良好的交期管理，吸引代工客戶，另外，矽水膠產品陸續將在各個市場取證，成為營運長線的成長動能。

晶碩目前在中國大陸有兩大客戶，營收占比分別為14%及10%，近年受惠於線上彩片快速成長，因中國大陸隱形眼鏡滲透率僅10%，相較於日本、台灣的25%還有倍數成長空間，預期中國線上彩片仍可維持每年20~30%成長；日本大客戶營收佔比19%。2022年日本、東南亞、歐美地區營收在新客戶挹注下預估可成長雙位數，矽水膠產品營收佔比預估達5~10%。