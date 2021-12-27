台北市士林神農宮領先全台首創「以茶代金」，鼓勵信眾用「平安茶」來禮敬神明、答謝神恩。（台北市民政局提供／張立勳台北傳真）

台北市精緻祭拜文化再創新，士林神農宮領先全台，首創「以茶代金」，鼓勵信眾用「平安茶」來禮敬神明、答謝神恩，代替焚燒金紙，以環保友善的方式敬神，除了推出「以茶代金」，廟方也響應北市民政局「4語籤詩線上平台」，打造寺廟多語化友善措施，展現出神農信仰與時俱進的創意與活力。

為了減少金銀紙錢的燃燒量，民政局自2016年起力推紙錢替代方案「以米代金」，鼓勵信眾祭拜時以平安米代替金紙，獲得廣泛響應，今年士林神農宮秉持著以身作則、推己及人的核心價值，結合神農大帝發明茶葉的傳說源流，與台灣在地茶農合作，建立「以茶代金」的環保概念，提倡用好茶來禮敬神明。

民政局宗教禮俗科長林冠伶指出，信眾至神農宮參拜時，除了金紙，也可以選擇用「平安茶」來拜拜，響應友善生態環境的敬神方式。

士林神農宮董事長何逸松表示，希望從士林最有歷史的廟宇開始拋磚引玉，將這樣友善生態的敬神方式傳播出去，在兼顧傳統信仰的同時，也能讓生態環境得以永續發展。

林冠伶說，「以茶代金」顧環保外，神農宮也響應民政局推廣「4語籤詩線上平台」，為後疫情時代的觀光預做準備，外國遊客遵循傳統科儀參拜、抽籤、擲杯後，即可運用手機掃描QR code連結至4語籤詩線上平台，獲得中文、英文、日文及韓文等4種語言的籤詩解說，藉此更深入了解台灣民間信仰深度內涵。神農宮現階段的廟體整修完成後，各種多語化服務標誌及措施也會在未來逐步到位，成為北市推動寺廟觀光的新亮點。

民政局長藍世聰感謝神農宮推出「以茶代金」，透過發展出專屬寺廟特色的金紙替代方案，不只能讓祭祀文化兼顧傳統與環保，也能融入亮眼的創意來吸引更多年輕人參與，有助宗教永續發展，神農宮推動多語化寺廟環境設施的建置，也將讓國內外信眾及觀光客，更能體會台北在地的宗教之美及感受台灣好客的濃濃人情味。