過去常有家長被孩子的家庭作業考倒，被迫上網求助。親子教育搜狐號《小哈談教育》分享，大陸一名家長分享國小一年級兒子的數學題，題目問公車上有10名乘客，7人下車後，車上還有幾人？全班50名學生都寫3人，結果被老師打錯，事後老師也解答，要把司機也算進去，因此答案為4人。

《小哈談教育》日前發文表示，大陸一名家長在網路分享國小一年級兒子的數學題，題目為公車上限載客為10人，若其中7人下車，車上還有幾人？兒子答案填3竟被老師打錯，就連班上其他49名同學寫3也算錯，令該名家長不解到底錯在哪？

沒想到，事後老師在課堂解釋，10減7得到3的答案沒錯，但以這一題來說，必須要把開車的司機算進去，因此車上所剩的人數應為4，而非簡單的加減乘除。

不少家長看到答案卻不能接受，更有不少網友直呼「硬要考，這是什麼鬼題目」、「這是智力題，不是數學題」、「這哪是數學，腦筋急轉彎吧」、「數學題考生活常識？出題者的問題呀」、「出這種題目刷存在感？」、「小學老師就愛玩這種文字遊戲」、「題目正確來說應該寫原本車上有幾人，而非上限人數吧」、「萬一乘客中有孕婦，也要再多算一個人嗎？什麼鬼題目」。