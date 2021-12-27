Yuzuru Hanyu attempts a quadruple Axel in competition for the first time. Downgraded. pic.twitter.com/VAnu6lRt0C — Nick Zaccardi (@nzaccardi) December 26, 2021

日本花式滑冰名將羽生結弦準備好挑戰奧運3連霸了，他26日在日本年度大賽花滑錦標賽2連霸男子單人冠軍（第6次摘冠），同時取得2022年北京冬奧門票。羽生總分拿到322.6分，包括長曲211.05分，他是唯一總分超過300分、長曲200分的參賽選手。羽生的勁敵宇野昌磨以總分295.82分獲得亞軍，第3名是鍵山優真292.41分，3人與去年的名次相同。

羽生賽後說：「真是鬆了一口氣，我在6分鐘暖身之前（長曲）就快哭出來了。」因為在練習時弄傷右腳踝，羽生先前被迫退出本賽季的兩場大獎賽（NHK盃、Rostelecom盃）。不過他的目標沒有改變，就是在北京冬奧拿下3連霸，同時挑戰成為首位在正式比賽使出四周半跳的滑冰選手。

事實上羽生此戰就在長曲試圖使出四周半跳，但是旋轉圈數不足、雙腳落地被降級為三周半跳，他上周在練習時也同樣沒有成功。單周半跳的基本分1.1，雙周半跳3.3，三周半跳8.0，四周半跳12.5。這種跳躍（Axel jump）本身就需要多跳半圈，四周半跳等於空中旋轉1620度。

現代選手體能進步，愈來愈多男選手能夠掌握三周半跳，也有極少數女選手成功使出三周半跳。坂本花織以總分234.06分摘下女單冠軍與冬奧門票，樋口新葉221.78分亞軍，第3名河辺愛菜209.65分。