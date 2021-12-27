經典仙俠遊戲IP《幻想三國誌》改編的動畫《幻想三國誌-天元靈心記》，於12/25(六)在台北威秀影城舉行特映會活動，活動圓滿成功。《幻想三國誌》相關續作深受玩家期待許久，此次官方特映會消息一公佈，熱情粉絲玩家紛紛湧入報名系統，8分鐘內瞬間滿額，IP魅力驚人。

現場邀請《幻想三國誌-天元靈心記》合作相關的貴賓：經濟部工業局 陳佩利副局長、資策會地方創生服務處洪毓良副處長、宇峻奧汀 劉信董事長、宇峻奧汀孫守頤副總、智寶國際開發執行長Joe、智寶國際開發營運長 許利瑋、台灣大哥大個人用戶事業群副總經理李芃君皆出席到場支持國產IP發展，同時《幻想三國誌》原著製作團隊也分享《幻想三國誌》IP未來規劃，與動畫製作祕辛，走鐘獎女神”奎丁”也特別Cos出席共襄盛舉並與粉絲進行互動。

經濟部工業局 陳佩利副局長特別出席支持國產IP，陳佩利副局長表示：「經濟部工業局推動數位內容產業發展不遺餘力，《今天看到台灣遊戲IP跨足動畫，感到非常開心，未來也會持續整合政府資源，推動文化產業發展，協助本土IP在國際上發光發熱，盼大眾能給予鼓勵，用行動支持我們自己的IP。」

宇峻奧汀 劉信董事長表示：「《幻想三國誌》作為華人地區具影響力的仙俠遊戲IP，走過18年頭，單機遊戲發行不易，今天舉辦特映會能看到大家，真的深深感動，感謝玩家粉絲們一路陪伴，宇峻奧汀會保持初心，呵護《幻想三國誌》IP發展，回饋粉絲們的支持。由日本動畫公司GEEKTOYS製作、《幻想三國誌》原作團隊監製，攜手精心推出的動畫《幻想三國誌-天元靈心記》，希望大家會喜歡！」

現場《幻想三國誌》遊戲製作人也公佈《幻想三國誌》IP朝多元發展，結合各方資源及團隊專業，會從單機、動畫及手遊三點著手：一、《幻想三國誌-天元靈心記》動畫於2022年1月上映，二、《幻想三國誌》1~5代PC版將於Steam上架，三、新作《幻想三國誌-天元異事錄》預計近期開放試玩版，再次體驗人神仙妖魔共存，虛實交織的世界。敬請所有喜愛《幻想三國誌》系列的玩家多多支持。」

《幻想三國誌-天元靈心記》首集動畫特映，劇情中為了對抗魍魎而重新集結的魎狩六隊，獲得現場粉絲觀眾一致好評讚聲不斷，令人期待後續的劇情發展。

身為隊長與封印使的應幾、淨靈使的洵喬、執器使的丁研以及“鬼斬”少女的小靈。彼此各自懷抱著過去的陰影，為了生存、抑或是為了守護夥伴，而奮力於斬盡魍魎。

慶祝《幻想三國誌-天元靈心記》動畫特映會現場準備官方限定款周邊贈品，大受粉絲喜愛並收藏。