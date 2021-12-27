藝人徐若瑄近期因捲入王力宏與前妻李靚蕾的離婚風波，而莫名遭到大批網友攻擊，讓她一連發出3篇聲明為自己澄清，仍無法讓輿論平息，直到丈夫李雲峰（Sean Lee）透過律師發出聲明力挺，加上李靚蕾發文要大家恢復「正常生活」才逐漸趨緩。而徐若瑄昨（26）日也再度於IG上無奈發聲抒發心情，卻遭到兩性作家「喪彪•柳飄飄」（柳喪彪）轉發勸告「不要一直cue自己」，引起網友熱烈討論。

李靚蕾23日於IG發文「希望這封信，能夠真正為持續燃燒的紛紛擾擾劃下一個句點，讓大家都能回歸平靜的生活」，希望能因此讓「王力宏的離婚風波」畫下句點，而這段期間遭到大批網友影射的徐若瑄，26日也再度於IG的限時動態上發文，表示「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了，抬頭看著晴朗的天空，卻依然會心悸、胸悶、沒來由的流淚，是網路霸凌的創傷後遺症吧！還是我太愛太在乎這個成長的地方」，接著向粉絲喊話「給我一點時間修復，等到下次我們再見面，你們會看到升級版的鋼鐵V2.0版」，後面還加上「#保持良善」的標記，抒發多日來壓抑的心情。

但兩性作家柳喪彪看到後則忍不住截圖轉發自己的臉書，表示「真的是也不用一直這樣cue自己啦…..#這個hashtag有點多了#人越缺少什麼越愛強調什麼」，她解釋自己以前也很喜歡徐若瑄，但她觀察事件爆發以來徐若瑄的態度，以及那則限時動態，讓她不免認為「戲太多了」，甚至勸她「用更多更好的作品來讓大家遺忘這件事，然後別再給自己加戲了」。

沒想到貼文一出後，雖有部分網友跳出來替徐若瑄護航，仍有大批網友留言猛酸「戲多不如沉默，剛剛好就好」、「我是看不出來那文裡的道歉對象裡有她就是了」、「其實結婚了，還是跟前任稍微有點距離比較好」、「抵死不認婚前約砲的天使」、「如果說hashtag #保持距離 會比較買單有共鳴」再度引發熱烈討論。