因應全球能源政策趨勢，降低二氧化碳排放量，達成2050年淨零排放目標，台灣中油公司積極投入電動載具充電基礎設施布建行列，首座電動汽車複合快充站與悠勢科技(USPACE)等共同合作，於台北市福林加油站旁的停車場設置，27日揭牌啟用，現場示範各種汽車充電方式，邀請各電動車主開車來充電，還可以為愛車洗車、簡易保養，等候的空檔在網美咖啡廳喝杯中油CUP＆GO來速咖啡，充飽電再出發。

「福林汽車充電站」是台灣中油首座電動汽車複合快充站，設置地點在福林加油站旁的停車場，除了智慧停車設備之外，另設置6座250kW超級充電樁(6槍，TPC及CCS2)，以及2座雙槍200kW快速充電樁(4槍，CCS1及CCS2)，可同時滿足各種車型電動車充電需求。

揭牌啟用儀式，由經濟部主祕陳怡鈴、台灣中油總經理兼代理董事長李順欽等人共同主持，宣布台灣中油正式進入多元能源供應的新里程碑。李代董事長共同體驗如何為汽車充電，並與車主們利用充電空檔，一起品嚐中油CUP＆GO來速咖啡的香醇。

陳怡鈴致詞時指出，淨零減碳是世界共同的趨勢，充電設施的設置是未來淨零減碳的重點，政府一直沒有缺席，她很感謝台灣中油持續擔任國營企業領頭羊，未來提供給民眾更完善的充電建置。

「來中油加油不只好方便，還可以加油又充電！」台灣中油總經理兼代理董事長李順欽指出，福林站提供的是一站式服務，亦是複合式服務的示範站，除提供顧客愛車充電，另有洗車及簡易保養服務，消費者開著愛車來福林站充電，利用充電空檔可以到附設咖啡廳品嚐「中油CUP＆GO來速咖啡」，使用舒適乾淨廁所。

現場安排來賓為電動車充電，並一同品嚐「中油CUP＆GO來速咖啡」，李順欽宣示五年之內在全台建置19站汽車快速充電站共59槍的充電槍，以滿足電動車主充電需求，未來會繼續依電動車的發展速度滾動式調整，不管是自行經營或委外經營，屆時將有更多電動車商、加油站業者及相關業者等加入，組成合作團隊，為全台車主打造友善的電動車充電服務環境。