民進黨籍彰化市長林世賢今（27）日舉辦就職滿3周年成果發表，期間談到近日熱議的竹竹併升格，林世賢就表示彰化比大新竹更有資格升格，除了會積極向中央反映外，也表態說若真的升格，一定宣布參選「大市長」。

林世賢表示，彰化目前正在建置6GW的綠電，未來可以打造為綠能科技首都，認為不論從人口、產業或是交通位置等方面來看，彰化都比新竹更有條件升格，指出這不是談政治或是因人設事，而是從國家發展考量，他會偕同黨內各級同志與民代積極向中央反映，並說「如果升格的話，我一定宣布參選大市長」。

國民黨籍彰化縣長王惠美今日上午前往員林參加宣傳活動時，也被問到升格直轄市的問題，王惠美就表示「彰化人沒有比人卡細漢」，更指出總統蔡英文關心的風力發電，目前有約80％都在彰化！

除此之外，王惠美也提到其他地方因為是否要合併升格而吵得不可開交，但彰化不分藍綠立委或是各政黨的民代，大多數都支持升格，且各方面的條件都已符合，不必修法就可升格，說「彰化升格第七都，當仁不讓！」