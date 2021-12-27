作家蔡詩萍父親近日因病住進加護病房，他透露，父親進加護病房前兩天狀況不好，但也只能交給醫生團隊，而媽媽見到父親更忍不住放聲啜泣，喊著「我是youshi啊」。他說，在一旁瞬間侵染於老媽的深情，也安慰母親說，「爸爸聽到您哭他會更難受的啊，您不想他難過嗆到吧！」

蔡詩萍昨（26）日在臉書發文表示，「心情不是很好」，並透露95歲的父親膽囊結石、發炎，導致敗血症；而疫情中加護病房每天開放的時間很短，短到一天一次、每次半小時，且限制兩人探病，半小時內輪流進去。同時擔心媽媽奔波辛苦，前幾天不讓她到醫院，「電話中只聽她嘟噥嘟噥的，不太滿意這樣的安排。但我們的擔心顯然是對的。」

蔡詩萍說，媽媽一見到老伴插滿管線，忍不住放聲啜泣，一句句「我是youshi啊」，讓他在一旁瞬間也侵染於她的深情，但也對母親說，「爸爸聽到您哭他會更難受的啊，您不想他難過嗆到吧！」好不容易才安撫下母親的情緒。

第二次母親到醫院探視顯然穩定多了，蔡詩萍猜想，大概是因為有告訴她父親的狀況有改善，千萬不要再那麼悲傷影響父親的情緒。

不少人紛紛在PO文下方替蔡詩萍及其父親加油打氣，並祝蔡詩萍的父親早日康復，「幫蔡爸爸集氣，一切能安然度過！」「我相信您父親會度過難關，重敍天倫之樂，積善之家必有餘慶」。