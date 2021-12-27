桃園市龍潭大池是著名地標，今年將舉辦「龍潭大池跨年煙火秀」，施放長達180秒演火，龍潭警方活動研擬交通疏導作為，請參加活動民眾留意。

龍潭大池跨年煙火秀活動自12月31日下午4時30分起至翌日凌晨0時10分止，活動包含「桃園客家音樂接力迎新年」、「龍潭這Young最精彩」音樂晚會及長達180秒的誇年煙火秀，除了表演團體隊外，預計將吸引民眾湧入龍潭區，另加上轄區石門水庫風景區、六福村及小人國遊樂區，勢必有一波車潮與人潮。

龍潭警分局為確保跨年各項活動安全及交通順暢，加派警力在重點觀光景點周邊道路，並以龍潭大池周邊道路交通疏導為重，民眾欲前往觀賞盡可能將車輛停放於附近周邊停車場，然後採步行方式前往會場，以避免造成交通壅塞。針對活動會場周邊相關停放車位置路段建議如下：除了龍潭區大池周邊的新龍路、聖亭路、中豐路等路邊停車格位，龍潭運動公園旁及龍華路公有停車場、東龍路200巷及北龍路民間收費停車場等可供參觀遊玩民眾使用。