聯新國際醫院推動永續發展與友善環境理念，以實際行動力行節能減碳，連續3年榮獲桃園市政府頒發表揚「綠色採購績優獎」。聯新國際醫院善盡企業社會責任，從營運採購與使用面向，積極導入綠色採購從源頭做起，選用環保標章商品，降低對環境不良影響，為地球盡份心力。

聯新國際醫院行政管理部部長徐偉倫指出，聯新國際醫院連續3年榮獲「綠色採購績優獎」，事實上醫院長期關注綠色環保議題，只是過去未特別彙整申報參與評選。小自燈具燈管、擦手紙、碳粉匣，大至電器與儀器設備，都盡量優先選購符合環保標章的商品，支持綠色消費。

徐偉倫表示，聯新國際醫院經營理念以永續發展為目標，環保生態是其中一環。除了提倡綠色採購，院內亦推動多項節能減碳措施，例如無紙化、導入資訊化網路化、室內空調溫度設定、裝設感應水龍頭及感應照明、員工餐廳採用環保餐具...等，從各方面提升資源效能，重覆使用，降低耗材，避免汙染。此外亦經常舉辦環境教育課程與活動，帶動同仁身體力行在職場與生活。