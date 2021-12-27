日本豐田集團在12月14日發布全球電動車戰略，宣布到2030年將開發30款BEV車型的戰略目標，投入8兆日圓(約700億美元)研發全產品線電動車，並強調豐田集團是「碳中和汽車」的全系列製造商。

Lexus電動概念車LF-Z具體預見Lexus未來車型研發方向，其車名LF意即Lexus Future，字母Z則代表Zero emissions Zero accidents，志在打造出零污染與零事故。今年底Lexus陸續發表了品牌首款BEV UX 300e與PHEV NX 450h+，提供了消費者全方位的動力選擇，並在12月於台灣展車今年初甫於上海首次亮相的全新電動概念車LF-Z。

和泰車(2207)表示，為讓全台車迷可以近距離親眼目睹全新電動概念車LF-Z Electrified Concept，以及更了解Lexus擘劃的電動化願景與品牌精神，將於110年12月25日至111年2月13日，於台北信義區LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店展示。

LF-Z代表Lexus品牌全新的蛻變，透過電動化技術大幅提升車輛性能，並採用了純電動車型專屬平台，搭載新一代DIRECT4四輪驅動控制技術。

前瞻外觀設計展現Lexus全新設計風格作為象徵著Lexus全新設計風格的車型，LF-Z以低趴且充滿跑格的身型比例和具未來感的外觀設計。由於車輛電動化，將Lexus經典紡錘形水箱罩融入保桿設計中，並取消車頭進風口，有效降低車輛風阻。車尾設計上，外擴式輪拱十分醒目，另外搭配上22吋鋁圈，展現強勁有力的魅力跑格。