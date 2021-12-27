連接器廠詮欣(6205)及禾昌(6158)因同獲得外資青睞，近期股價連番大漲，詮欣今天盤中股價站上80元關卡，創下掛牌新高價，禾昌雖然自7月至11月合併營收連5個月呈現年減，在外資力挺下，禾昌今天亦亮燈漲停，創下2019年4月29日以來新高。

2021年封關前最後一週，台股多頭氣盛順利站上18000點，中低價連接器廠詮欣及禾昌獲得外資青睞，近日股價連袂飆漲創高。

詮欣從2006年啟動轉型布局車用市場，經過長達14年努力，成果已開始顯現，目前車用產品分為DMS(Driver Monitor Systems/汽車電腦主板/抬頭顯示器/駕駛疲勞監視)、ADAS車用攝影模組、EDGE Computing(具儲存功能)、V2X系統(車聯網)及ADAS系統連接器(I/O連接器)四大領域，客戶涵蓋歐美主要車廠，在電動車部分，詮欣在美國電動車大廠的滲透率持續攀升，由原來的一顆影音娛樂系統連接器，近期再拿下該車廠的3顆車載鏡頭連接器，預估明年第2季出貨可望放量，公司亦切入新創電動車大廠供應鏈，提供車載鏡頭模組連接器，詮欣預估，明年車用產品佔比可望達15%，2023年及2024年可望倍數成長。

在IPC工業及車用產品挹注下，詮欣11月合併營收為1.46億元，月增21%，年增44%，公司自結11月稅前盈餘為1900萬元，年增36%，稅後盈餘為1600萬元，年增45%，單月每股盈餘為0.22元累計前11月合併營收為14.52億元，年成長18%。

詮欣持續看好IPC工業產品與高階消費性市場銷售，如：遠端伺服器、高階手機等應用面之需求，對12月合併營收樂觀期待。

詮欣董事長吳連溪表示，公司經過近兩年體質調整，產品布局已經成型，未來營運成長大致分為車用電子及ADAS相關、USB4.0、5G/ＷiFi6、元宇宙四大主軸，預期將帶動公司未來業績持續成長，未來兩年獲利可望較今年大躍進。

禾昌主要產品為軟板暨軟排線連接器、液晶面板及顯示器連接器，其中軟板暨軟排線連接器應用以液晶面板、液晶監視器、液晶電視、筆記型電腦及IPC、車用充電器或車用裝置居多，公司也持續朝車用連接器與排線、USB 3.0、USB type C、HDMI 2.1連接器、伺服器及工業用連接器、高頻傳輸用軟排線等新產品佈局。

受惠於新冠肺炎疫情帶旺宅經濟，禾昌上半年業績表現亮眼，不過第3季起NB及面板顯示器需求趨緩，禾昌業績開始呈現年減，累計前3季稅後盈餘為1.51億元，年增約40%，累計前11月合併營收為20.1億元，年增9.46%。