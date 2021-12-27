國內餐飲市場需求隨著疫情趨穩及振興效益帶動下顯著回溫，連鎖餐飲集團王品(2727)加緊新品牌籌備腳步，首個「純外帶」品牌「來滋烤鴨」已自24日起試營運，而吃到飽新品牌「嚮辣」和牛麻辣鍋亦將於31日試營運，搶攻年底節慶聚餐商機。

「嚮辣」和牛麻辣鍋首店位於台北松江路的松江南京商圈，營業時間為中午11點半至凌晨2點，設有122個座位、主打6種和牛及頂級海鮮吃到飽，目前正進行內部封測中，預計31日正式對外試營運，提供消費者跨年夜餐廳新選擇。

「嚮辣」總監許雅淑表示，品牌定位為精緻頂級吃到飽，提供嗜辣族視覺與味覺雙重飽足享受，以「心之所嚮，想辣就辣」的核心價值，致力滿足消費者吃麻辣鍋的所有嚮往，感受無所限制的暢辣、暢吃、暢飲、暢聊「四暢」體驗。

同時，因應疫情帶來的外帶外送商機，王品籌備推出首個「純外帶」新品牌「來滋烤鴨」，將「享鴨」的招牌烤鴨研發成方便外帶的餐點，首店位於捷運南勢角站4號出口旁，主打每日現烤嚴選櫻桃鴨、人手一盒提著走，提供消費者跨年美食新選擇。

「嚮辣」LINE官方帳號同步開站，31日起至明年1月26日祭出優惠活動，揪好友加入便有機會抽中海陸頂級嚮套餐全桌免費券、LINE POINTS點數10點。「來滋烤鴨」除了提供片皮烤鴨外，亦有其他方便外帶的料理、主食、湯及小菜，搶攻在家聚餐外帶商機。