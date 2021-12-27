針對竹竹合併升格議題，引發朝野大戰。前民進黨立委郭正亮今(27日)在網路節目中坦言，不管從科學園區大整合或是從縣市資源分配的角度來看國土規劃，都說不通，為何不敢整合苗栗？「唯一解釋就是因為會落選(怕選輸)」。

民進黨立院總召柯建銘24日為竹竹併，強推《地制法》修正草案逕付二讀，遭在野黨擋下，25日他藉竹科X基地動土致詞時，炮轟新竹在地立委阻擋修法，是為一己之私，當場讓在台下的國民黨立委鄭正鈐、民眾黨立委高虹安大聲怒嗆。

郭正亮今在Yahoo TV《鄉民來衝康》中，被詢問「柯建銘在周末致詞時，為什麼要公開場合這樣說？柯為什麼這麼有危機感，竹竹如果不合併他會怎樣？」他說，柯建銘今年70歲、2024年73歲，你認為他總召百分之百連任嗎？所以他當然希望徒弟能夠鞏固大新竹地盤，不過當然他是支持他的徒弟，那這爭議很多，裡面有兩個觀點，第一，從科學園區整合來講，那苗栗竹南距離竹科只有17公里、銅鑼有力積電，為什麼銅鑼跟竹南就可以把它弄在外面？且竹南面積是竹科五分之一。

郭正亮分析，第二，苗栗是台灣財政最糟糕縣市，晾在外面不是更窮，然後從台北市一路到台中，就只有苗栗不是直轄市，全世界哪有人這樣做國土規劃，所以你不管是從科學園區大整合或者從縣市資源分配，兩個都說不通，那你為什麼不敢整合苗栗？唯一解釋就是因為會落選；節目主持人趙少康表示，「怕選輸」，郭也說，「對阿當然是這樣」。

趙少康接著說，「苗栗加進來藍大於綠，苗栗不加進來綠大於藍」；郭正亮指出，「這太明顯，其實坦白說，少康兄，兩個新竹合併，民進黨也不是穩贏的！因為2018選舉還有候選人徐欣瑩的票，徐的票到底會跑去哪裡？事實上民進黨的算盤是希望民眾黨也出來選，這樣就比較有機會」。

而柯建銘力推「竹竹併」，遭質疑是為力保子弟兵新竹市長林智堅能尋求連任，柯建銘26日強調，新竹縣市要進一步發展，《地制法》一定要修法，林智堅也說了不是非選大新竹不可，「這是可以理性討論的題目」。