藝人吳宗憲的兒子鹿希派（本名吳睿軒）26日被員警發現持有、吸食大麻捲菸，隨即被逮，檢方複訊諭令吳10萬元交保，但吳宗憲既失望又火大，昨在臉書痛心要法官從重量刑，而大馬歌手黃明志稍早則在臉書說，在鹿希派「出事」前一天，他才跟吳宗憲一起吃飯，「聽他聊著自己的兒子，眼中滿是驕傲...想必現在他應該很痛心吧」。

鹿希派日前慶祝聖誕節到隔天凌晨，在街頭抽菸被員警聞到大麻菸味，用快篩試劑測試，查出有二級毒品大麻陽性反應，吳睿軒則否認吸毒、辯稱該支菸是朋友請的，但仍被逮捕，檢察官複訊後諭令10萬元交保，吳宗憲氣到不願出面替兒子辦保釋，而是由吳睿軒的姊姊吳姍儒，派經紀人前往救援。

吳宗憲自責說：「子不教，父之過！」還請法官從重量刑，吳宗憲痛心寫下：「最不能原諒的過錯就是：愚蠢愧為人父！也難辭其咎！」吳宗憲繼生氣又失望，而歌手黃明志稍早則曬出與吳宗憲合照，並透露，在鹿希派「出事」前一天，他才跟吳宗憲一起吃飯，黃明志看著吳宗憲聊起兒子，眼神滿是驕傲，如今鹿希派爆出涉麻風波，黃明志也心疼說：「想必現在他應該很痛心吧」。

黃明志透露，吳宗憲在鹿希派出事前一天，才驕傲聊兒子。（圖／取材自Namewee 黃明志臉書）

23歲的鹿希派從小就讀音樂班，受過扎實的音樂培育，而鹿希派原本將要推出新專輯《P》，有音樂才華的他，一手包辦歌曲創作，鹿希派自認對作品要求很高，希望自己創作的音樂能被外界認同，如今卻爆發涉毒風波，而自毀前程。

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