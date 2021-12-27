27日，韓國政府表示，正加緊腳步聽取民意，以及凝聚社會共識，計畫將在2022年4月中旬左右，正式遞交申請書加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)。

其實，韓國政府早就有意要加入CPTPP。現在會選在2022年4月中旬加入此國際貿協組織，應該也與現任文在寅，將於2022年5月結束其5年的總統任期有關。

CPTPP的前身是TPP(跨太平洋夥伴協定)，也是美國前總統歐巴馬重返亞洲戰略的重點，真正的目的是在遏制中國大陸不斷壯大的國力。但是在2017年，時任美國總統川普卻宣布退出TPP，在當時一度讓世人譁然並議論許久。

在日本主導下，目前的CPTPP於2018年12月再次啟動，已有11個國家簽署，除了日本以外，還有澳洲、加拿大、紐西蘭以及墨西哥等會員國。截至2019年，CPTPP內的11個國家總貿易金額已達5.7兆美元，約占全球的15%左右。

另外，因全球供應鏈短缺問題猶在，韓國政府也選定200種具有戰略性意義的不同物資，將接受國家級嚴格監控，以確保未來供貨穩定。日前，韓國政府甚至還將這些關鍵性物件擴大到4千種。

據悉，韓國政府將在這幾天祭出相關措施，特別是確保鎂、鎢以及氫氧化鋰等20種工業用必備材料，日後將供應無虞。