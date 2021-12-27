立法院因總預算與地制法逕付二讀案，讓正國會龍頭游錫堃被國民黨點名下台，外傳為安撫正國會，總統府內定在立委補選後安排正國會的林佳龍擔任無任所大使，負責數位新南向，林佳龍今天證實已被徵詢，總統鼓勵他在國際和經濟議題上，為台灣做一些事情。

台中第二選區立委補選、台北市中正萬華立委林昶佐罷免案，預計明年1月9日舉行，正國會的台灣智庫創辦人林佳龍、上午率立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳、台南市議員蔡旺詮、台北市議員陳怡君等人，今天共同出席「台灣正青、鐵馬前行」行前記者會。

相關成員將組成鐵馬車隊，南北串聯，為民進黨中二選區補選候選人林靜儀及無黨籍立委林昶佐集氣。

由於正國會近期在《地制法》等議題上陸續發表建言，加上游錫？因議事不中立問題遭國民黨點名下台，蔡英文總統日前特地為游錫堃打氣，外傳為安撫正國會，總統府內定，在1月9日補選後要安排林佳龍擔任無任所大使。

林佳龍今天受訪時證實，這兩個月來，蔡英文總統曾參與台灣智庫等活動，兩人有見面，蔡總統鼓勵他，多在國際、經濟等議題上為台灣做一些事情，至於什麼樣的職務，由相關單位進行。

不過他也說，過去因為工作的關係，比較熟悉外交、數位科技方面的事務，他很願意能為台灣盡一些力量，無任所大使是比較自由的，目前是有這樣的徵詢，就看未來行政程序如何進行，他會配合行政程序辦理。

至於被點名參選2022年台北市長選舉，林佳龍表示，民進黨已通過提名機制，會採取徵召方式進行，一定會做最深入的評估，推出最有勝選希望的人選，這個程序是由中央黨部啟動，做為一個黨員，他全力支持民進黨提名的台北市長參選人。

外傳前副總統陳建仁也被點名是競逐台北市長的可能人選，對此，林佳龍表示，「大仁哥」是大家都很喜歡的政治人物，也是在台灣各方面都受尊敬的人，他不清楚陳建仁個人的生涯規畫或者是中央的規劃，但他相信民進黨的人才很多，中央黨部會做最好的評估，大家也會全力來支持。

此外，針對中二立委補選情況，擔任林靜儀競選總部主委的林佳龍表示，在候選人的對比上，林靜儀勝出一籌，但選舉是動員比賽，目前已進入巷戰就是要全力催票，他對選情審慎樂觀。