暖暖平交道再度卡2車 遮斷桿升降秒數過短惹民怨

基隆暖暖平交道數度因遮斷桿升、降時間過短，險些發生嚴重交通意外，昨晚有警車行經，在閃避對向計程車時，又遇上僅升起3秒遮斷桿，導致2車被困在軌道上，所幸有民眾協助脫困，才未造成事故。日前基隆市議員到場會勘，要求鐵路局檢討，但迄今未有回應，市民出面要求改善，以免發生遺憾。

暖暖平交道周邊路幅狹窄、火車行經頻繁，遮斷桿時常僅升起不到10秒鐘又下降，導致用路人反應不及，經常發生遮斷桿碰撞車輛情形。今年10月初，暖暖消防分隊消防車行經時，遇上僅升起6秒遮斷桿，導致消防車尾被打中，駕駛車輛的消防員遭罰9萬元罰鍰、吊扣駕照，向監理站申訴後，仍維持原判決。

市議員王醒之、鄭文婷11月中旬前往會勘，要求台鐵針對2列以上列車交會或續行通過平交道情形，設置最低合理安全間隔時間，並督促依解釋意旨盡速檢討改進。但迄今已過了1個多月，台鐵尚未有任何回覆，導致類似狀況不斷發生。

昨晚5時26分一輛警車行經該路段時，為閃避對向計程車，停在鐵軌上準備移動車頭時，剛升起2、3秒的遮斷桿又再度要下降，2台車因反應不及卡在鐵軌上，計程車先是倒退脫困，警車則是前後挪移在軌道上動彈不得，所幸有一名駕駛賴志偉發現，趕緊下車幫忙將遮斷桿拉起，讓警車通過，才未發生憾事。

賴志偉事後將行車記錄器發上網路表示，如果有火車連續要行經，遮斷桿不應該升起，讓駕駛反應不及，要求鐵路局立即改善，以免發生憾事。

針對此事故，鐵路警察局瑞芳派出所表示，警方會先保留影像，並通知台鐵相關單位，檢視平交道設施，確認是否為機械故障或遮斷桿急升急降訊號秒數問題，後續再視檢查結果進一步處置。