英國慈善團體「基督徒互援會」今天表示，全球今年代價最高的10大氣候災害造成超過1700億美元（約新台幣4.7兆元）損失，比去年多了200億美元（約新台幣5600億元）。

法新社報導，基督徒互援會（Christian Aid）每年根據保險索賠，計算水患、火災和熱浪之類的氣候事件造成的支出並報告結果。

去年報告說，全球10大損失慘重氣候災害造成1500億美元損失，而今年災損總額增加13%。

基督徒互援會表示，這個上升趨勢反映人為氣候變遷影響，還說這10大災難也造成至少1075人喪生，130萬人流離失所。

2021年災損最高的是侵襲美東並造成約650億美元損失的颶風艾達（Hurricane Ida）風災。艾達8月底登陸路易斯安那州，之後北上在紐約市和周圍地區造成大淹水。

其次是德國和比利時7月致命洪災，損失達430億美元。

2月導致美國德州電網大規模癱瘓的寒流與冬季風暴，造成230億美元損失；7月重創中國河南省的洪災損失估計達到176億美元。

其他導致數十億美元損失的災害包括11月加拿大的水患、導致法國葡萄園晚春霜凍的寒潮，以及5月侵襲印度和孟加拉的氣旋等。

報告坦言，這項評估主要涵蓋富國的災害，這些國家的基礎建設有較好的保險，而窮國災損金額往往難以估量。

報告新聞稿指出，2021年一些最具破壞性的極端氣候事件重創較貧窮的國家，而這些國家在促成人為氣候變遷的作為上極為有限。