日前外界傳出潛艦國造案，台船透過民間公司向土耳其採購魚雷誘標有弊案，國防部長邱國正日前也曾在立院表示，每項工作推動前都會有備案，目前已在處理中。根據軍方人士私下證實，這項魚雷誘標採購案，目前已有重大進展，且已獲得某個國家同意出售，目前正進行合約研究及期程規劃，但為了誘避免遭到大陸干預，因此不宜公開。

邱國正向立委答詢時表示，潛艦國造工作艱鉅，常會遭遇突發狀況，但每項工作推動前都有備案，有時候會有風風雨雨狀況，但都會面對且採用備案。

軍方人士證實，這項風雨目前大概平安度過，經過我方多方洽詢，目前已有國家願意供售，我方潛艦小組人也特別前往該國廠商視察生產線及成品，確認規格符合我方需求，雙方正在進行合約研討及供貨期程規劃，未來潛艦國造首艘原型潛艦會將魚雷誘標納入測試項目。

回顧邱國正日前在立院胸有成足表示，潛艦國造進度都按照進度推動中，且目前為止都蠻順暢；對於「小卡關」部分已經在處理中。

當時邱國正表示的小卡關，雖然不願正面證實，但他表示，任何相關採購不可能獨厚土耳其廠商，我方都都會進行比較，以合乎要求達到目標。似乎已為此項魚雷誘標採購案預留伏筆。