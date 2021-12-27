台鐵近年因承包商施工不慎導致事故(立法院交委會提供／簡立欣翻攝)

近年因承包商施工不慎，台鐵行車異常事故不斷，從2017年到2020年共發生60件，平均每年發生15件；今年1月到7月更已發生8件施工不慎事故。獲償金額方面，過去4年台鐵平均每年獲償逾370萬，今年1到7月求償7件僅2件獲償，但已獲償312萬元。

立法院交通委員會今（27）日審查111年度總預算案交通部台灣鐵路管理局營業預算第32案，立委陳素月等人指出，台鐵局明年度於「工務維持費用」項目下編列修理保養與保固費1億7132萬5千元，該經費主要是路基與軌道、站場維持費，以及公務車輛與軌道工程車修護費、軌道附近環境美化等費用。

不過立委指出，近年度因承包商施工不慎導致行車異常，2017年到今年7月發生68件，施工不當類型包括侵入路線淨空、挖斷電纜、電車線斷落、施工不確實、擠壞轉轍器、施工延誤等；2017年到今年7月共求償53件，獲償40件，有13件因承包廠商對肇事原因有異議還在協商中。獲償金額方面，2017年到今年7月共獲償1797萬1千元。

立委表示，有鑑於過往預算承包商狀況不斷，建議凍結本筆預算1千萬元，請台鐵局3個月內書面報告送交交通委員會後，始得動支。最後交委會決議，30到34案營業成本296億元凍結3千萬元，並提書面報告。