中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，歐盟執委會於今(110)年12月21日宣布我國正式加入「歐盟數位新冠證明」系統。歐盟數位新冠證明為世界性標準之一，國際成員國多且最早用於國際旅行，為使我國民眾能加速入境歐盟等國家，指揮中心將於12月28日上午8時開放我國「數位新冠病毒健康證明」供國人下載使用。

數位新冠疫苗認證，12/28上午8點開放下載。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心資訊組副組長龐一鳴表示，我國「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」之資料欄位、數位簽章、防偽機制、個人資料保護、QR Code顯示與電子驗證等均依照歐盟標準，尤其是個人資料保護完全依據歐盟一般資料保護規則之最小使用、自行攜帶、可被遺忘等3原則。

龐一鳴說，至於為何數位證明沒有要求身分證號碼，因為歐盟中部份國家並沒有身分證號碼，因此數位新冠病毒健康證明比照歐盟做法。

龐一鳴表示，歐盟數位新冠證明APP特色在於認證功能不用接上網，也不會把結果傳送到其他地方，只會供現場認證使用，政府也不會知道你進去哪國和去過哪些場所，符合可被遺忘的原則。

指揮官陳時中表示，換句話說，這不會變成實聯制的資料，驗證過就過去了，不會保留個資也不會外洩，這是最主要的精神。

至於數位疫苗証明未來是否會在國內使用？陳時中表示，在這個階段我們先開放要給出國的人使用，對國內來說也算是試辦，未來會視國內需要在特定場所內使用。目前還沒有要用。

陳時中說，雖然我們對網路流量有把握，但明天早上開放大家不用太急，還是先讓緊急出國、有需要的人來申請使用。

媒體問到，數位接種證明在接種完疫苗多久才能上傳？登錄資訊是否會有延遲？是否只限於台灣施打的疫苗才能登錄？

龐一鳴坦言，如果在國外施打疫苗，確實沒辦法幫忙開列證明，登錄時間差部份，從醫院傳來資料後彙整、打包上傳等大概需要36小時。

為方便民眾查詢新冠疫苗接種地點，疾管署將於周三（29日）上午開放新冠疫苗防治一網通（疫苗地圖）供民眾使用，指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗地圖中會揭露醫療院所名稱、提供的疫苗品牌、服務時間、地點等資訊，讓民眾能直接上網查詢，用電話進行預約接種。

關於數位證明是否包含國產疫苗高端？陳時中表示，證明內會有高端，「只要是有EUA跟WHO有的，在我們這邊打的，就會登錄到上面去。」

「數位新冠病毒健康證明」於12月28日上午8時開放下載，申請要準備護照，於國內接種疫苗或檢驗。(指揮中心提供)

「數位新冠病毒健康證明」於12月28日上午8時開放下載申請。(指揮中心提供)

指揮中心說明，由於歐盟為世界重要國際聯盟，「歐盟數位新冠證明」系統目前已有60國加入，包括27個歐盟會員國、33個非歐盟會員國(統計至2021/12/22止)。另，美國已公開接受旅客持歐盟數位新冠證明供入境查驗，國際航空運輸協會(IATA)之數位新冠證明亦與之互通，故持我國數位證明於國際旅行己不限上述的60國。

指揮中心表示，本項數位證明的內容屬於個人資料保護法定義的敏感性資料，身分確認的方式相對繁瑣。本數位證明提供所有於國內接種疫苗或進行PCR檢驗者自行下載，初期限持有有效護照者，申請方式以電腦或手機直接上網辦理，將於12月28日上午8時開放，或在衛福部官網取得連結，三個步驟即可取得證明：

一、確認身分：

(一)國人：(1)身分證號+健保卡號+有效護照號碼；(2) FIDO(為安全且便利的生物辨識方式，提供指紋或臉部辨識登入)+有效護照號碼；(3)自然人憑證+有效護照號碼。三種方式擇一。

(二)外來人口：(1)統一證號+健保卡號；(2) 統一證號+入出境證號；(3) 統一證號+護照號碼。三種方式擇一。

二、選擇項目：選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」。

三、取得證明：於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，檔案格式為PDF，提醒要先保存於行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。無列印設備但又有列印需求者，可於申請成功畫面選擇超商並點選「取得超商列印碼」，系統將產製超商取件條碼或取件編號，請自行攜至超商付費列印。

「數位新冠病毒健康證明」於12月28日上午8時開放下載，圖為申請方式。(指揮中心提供)

指揮中心提醒，實際使用時，出示紙本或行動載具中的QR code都是可接受的方法，查驗人員掃瞄QR code後會出現不同顏色的號誌表達接受與否。但各國或不同場所仍可能有不同方式驗證，請民眾特別提醒留意。本數位證明優先提供民眾出國使用，至於國內何時開放使用，再由疫情指揮中心另行發布。詳細系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區。