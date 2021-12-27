市長盧秀燕強調，市府將再進一步了解。（陳世宗攝）

台電公司除敦親睦鄰回饋地方外，還有捐助地方政府建設經費？市議員李中27日拿出高雄市政府請台電公司捐助8千萬建設經費公文，要求台中市觀旅局及環保局要比照辦理，讓海生館等公共建設可以有更完整與豐富的設施與設備。市長盧秀燕強調，將再進一步了解。

李中指出，高雄市政府要蓋動物園，他們市政府觀光局就直接發一張公文，請台電公司補助8千萬建設經費。台中市飽受火力發電廠空汙與水汙的傷害，未來中火還要蓋燃氣機組，既然高雄可向台電公司爭取建設經費捐助，台中當然也可以比照辦理。

李中說，觀旅局要建設海生館找錢找得很辛苦，因為經費有限，許多好創意都沒有辦法落實。既然現在知道台電公司這麼慷慨，要請觀旅局與環保局積極盤點我們來年要建設項目，主動發文給台電公司爭取經費讓台中更亮麗！

觀旅局表示，「台中市海洋生態館基本營運設施興建工程」經新冠疫情及營建物價上漲等因素影響，市府積極籌措經費下經費已到位；議員所提台電補助高雄市政府新動物園計畫案，將進一步瞭解相關補助規定與條件，作為日後其他案件申請補助的參考。

環保局指出，經查台電公司訂有「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」，且依要點第16點規定。市府相關公共建設均循預算程序爭取及辦理，台電公司如確有充裕經費可協助高雄市政府8千萬建設經費蓋動物園，市府將要求該公司投資節能減碳技術，才是正確的公司治理之道。