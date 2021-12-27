南韓知名性感辣模辛載恩（Zenny/신재은），擁有天使臉孔與魔鬼身材，加上她總是在個人IG上曬出福利照，不吝嗇的曬出傲人的E級曲線，使她即使嫁為人妻，粉絲數仍不斷攀升。而前幾日聖誕節，她也在IG上曬出一系列聖誕辣照，並在胸口貼上可愛的文字，令網友大噴鼻血。

前幾日正逢一年一度的聖誕節，辛載恩特別在聖誕節前夕便於IG上PO文表示「This is for you，你要收我的禮物嗎？」並附上的一系列照片。照片中，只見她穿著紅色的內衣與丁字褲，對著鏡頭擺出各種性感的姿勢，使胸口貼滿的紅綠色相見英文字母若隱若現，豐滿的上圍與超火辣的纖細蠻腰也一覽無遺，最後一張還不忘送上彎腰往前傾的性感辣照，大秀超完美的身材曲線。

接著，辛載恩又在聖誕節當天發文，並加碼送上另一張未公開的近拍照。當時的她同樣穿著紅色內衣，外面搭著同色系針織小外套，由上往下的拍攝角度，使兇猛好身材再度呼之欲出，讓網友看了忍不住歪樓直呼「好想當那顆小樹」、「聖誕快樂火辣的聖誕老公公」、「哇！實在太性感了」、「這角度很可以」、「快掉出來了」、「原本想來祝福送禮沒想到卻讓人鼻血流不停」、「妳是最好的聖誕節禮物」吸引超過12萬人按讚。