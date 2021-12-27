文化部與9家合作票券平台今（27）日共同宣佈，明（2022）年1月～3月學生族群在合作票券平台單筆消費滿千元，將獲得票券平台「9折」、「百元折抵」或「送百元折價券或回饋金」，文化部也將加碼送出「100元數位藝FUN券」，總計20％回饋，歡迎學生揪家人、朋友購票參與藝文活動。

「平台回饋送，同學藝起FUN」回饋活動，現有超過300檔展演活動，包含朱宗慶打擊樂團的2022擊樂劇場《木蘭》、《南村有歌》系列音樂會、果陀劇場《最後14堂星期二的課》十週年特別加演、曾宇謙的莫札特與貝多芬、《荷蘭歌德樂團within temptation》臺北公演、《火焰之舞》、《1月混音實戰研習營》、《打造不朽情歌 : 流行抒情編曲指南》等。

文化部長李永得表示，此次政府攜手9個票券平台，針對學生族群推出回饋活動，並邀請親友一起參與，藉此培養藝文消費人口，沒有手機、偏鄉等族群也可以用親友的手機門號獲得回饋，活動期間橫跨寒假及過年連假。

本次回饋活動9家票券平台，包括OPENTIX兩廳院文化生活、TixFun、udn售票網、MNA售票網－牛耳藝術、Ensemble Music Online Courses（揚聲堡線上音樂教學）、大禾音樂製作、年代售票、量子音樂票務系統、寬宏售票系統。

符合資格的學生族群，於明年1月1日中午12點至3月31日23點59分前，至9個合作平台購買指定展演節目票券，單筆消費滿千元以上（不含藝FUN券抵用），並填寫學生基本資料，結帳後可享20％回饋內容。

其中，10％的票券平台回饋，依各平台方案立即折抵或轉為等值回饋至平台會員帳戶，使用方式及期限等依各平台規定；另10％的文化部「100元數位藝FUN券」回饋，將於消費滿7日後直接匯入消費者指定藝FUN券帳戶，可於所有藝FUN店家使用，使用期限至4月30日止。每一個平台最高可獲得共1200元回饋，買越多賺越多。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶指出，此次活動把餅做大、讓更多人參與，對歷經兩年疫情衝擊的藝文產業是很大刺激。量子音樂創辦人蔡明耀說，疫情讓第一線的音樂人都辛苦了，期待藉由活動把人拉回現場。

文化部表示，藝FUN券自11月10日使用起至12月26日，已使用金額近5.7億元，消費最高類別為書店及出版、電影院及表演藝術。