台中市第二選區立委補選進入倒數2周，國民黨候選人顏寬恒連日被爆料豪宅涉違建，他27日在沙鹿受訪時反控，這場選舉動用國家公權力，財政部對國有財產署下達指令，第二選區也選派16位檢察官進駐要看住他，檢調和公務機關對他做政治偵查。

顏寬恒下午在記者會中質疑，國有財產署是主動提供這些資料給爆料者？還是爆料者事後向國產署要求提供資料，他有得到資訊，財政部對國產署正下達指令，還有16位檢察官進駐第二選區，要看住顏寬恒。

顏寬恒說，為何這場選舉可以動用國家公權力，檢調和公務機關對在野黨候選人做政治偵查，選舉怎麼會走到今天這個地步？為何民主社會進行一場立委補選，要走到這種情況

被問到沙鹿及龍井交界豪宅涉違建查報部分，顏寬恒指出，建物當初都委託專業建築師和營建單位依法律規定申辦，是否有違章不是他和媒體，或民進黨說了算，都照主管機關核定和釐清中。