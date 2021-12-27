據搶先曝光的《美麗島電子報》12月國政民調，總統蔡英文的信任度為53.2％、執政滿意度為54.6％；行政院長蘇貞昌的施政滿意度則為48.3％。對此，藍委洪孟楷分析，蘇貞昌任期將會延續到2022年，現在民進黨目標就是贏得2022大選，否則蔡英文的後半任期將會面臨提前跛腳危機。

洪孟楷26日在中天新聞台政論節目「大新聞大爆卦」上表示，自己之前在地方跑基層，聽到比較偏綠的人士都認為蘇貞昌應該要下台，等到四大公投結果出來後，自己現在聽到偏綠基層跟他說，蘇貞昌有可能做到2022。

為何這些偏綠人士會這樣認為，洪孟楷2點分析，首先是互相利用的關係，蔡英文雖然民調高，但並未站在第一線，現在都是蘇貞昌擋在前面當黑臉，所以蔡英文犯錯機率就降低，民調也能維持一定的高點，反而是蘇貞昌的支持度會隨政局變動而浮動。

其次，洪孟楷指出，行政院長的位置沒人想接，如之前賴清德接任行政院長，民調跌落神壇，現在任副總統後，因為不在第一線，所以民調有所回升。

洪孟楷稱，外界都在關注蘇貞昌下台後，誰會接任行政院長，目前推估人選可能是桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍，可行政院長並不好做，易遭折損，對還懷抱2024大夢的鄭文燦和林佳龍而言，恐是燙手山芋，且2022大選即將到來，所以他認為蘇貞昌會繼續做下去。

洪直言，現在民進黨的考量都是政治考量，對綠營而言，緊接而來的2022大選，在六都藍綠態勢尚未確定情形下，因此提出新竹縣市合併升格為第七都因應，若最終選舉結果民進黨拿到四都，就可保住蔡英文後半期的政權不會提前跛腳。