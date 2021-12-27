周一國際原油價格漲跌互見，倫敦布蘭特期油走高，但受到在聖誕節周末3天長假，美國國內外航線大幅砍班影響，紐約期油下跌。

目前美國期油下跌0.8%%，報每桶73.21美元。因逢聖誕節補假，上周五（12月24日）美國原油市場休市。

布蘭特期油目前漲0.34%，報每桶76.4美元，收復上周五下跌0.92%的部分失土。

上周兩大期油合約均上漲3%～4%，因初步數據顯示Omicron新冠變種病毒所引發的症狀較為溫和，緩解了市場對於需求可能受到疫情衝擊的擔憂。

儘管Omicron變種病毒的嚴重性有待進一步觀察，但其高度傳染性仍使全球感染數不斷激增。白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周日表示，Omicron變種病毒正持續在全球快速傳播，新冠確診病例可能繼續暴增。他在接受ABC新聞節目訪問時表示，確診數每天都在增加，上周的平均單日新增確診數約為15萬例，之後可能更高。

根據航班追蹤網站FlightAware的最新統計結果，由於Omicron變種病毒導致感染激增，越來越多機組員必須隔離進而造成人員排班困難，周日美國航空公司取消了超過1300個航班。

而根據較早前的統計，從周五平安夜、周六聖誕節到周日這三天，全球已經取消了超過6000個航班。

OANDA分析師Jeffrey Halley表示，旅遊減少等於美國經濟活動減少，就等於美國WTI期油下跌。

市場人士認為，總體而言，油市對近期的需求表現仍謹慎看待。

新加坡DailyFX分析師Leona Liu表示，油價確實因Omicron變種病毒肆虐而受到影響，但如果之後證明該變種病毒真的較為溫和，那麼油價的下跌壓力可望獲得緩解。

投資人後市將密切關注合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友在明年1月4日舉行的下一次會議，屆時將決定是否自2月起提高日產量40萬桶。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）上周五表示，俄羅斯認為明年油價不太可能出現重大變化，而需求要到2022年底才會恢復到疫前水平。