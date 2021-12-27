加拿大導演尚馬克瓦利（Jean-Marc Vallée）以電影《愛瘋狂》揚名國際影壇，2011年曾以電影《花神咖啡館》在多個影展發光發熱，2013年更以《藥命俱樂部》榮獲第86屆奧斯卡金像獎多項提名、得獎，沒想到昨(26)日突然傳出「尚馬克瓦利過世」的噩耗，享年58歲，此消息經其摯友悲痛證實。

根據外媒報導，尚馬克瓦利在魁北克市郊外的小屋中去世，詳細的死亡原因尚不明瞭，唯一確定的是朋友無一不感到難過，工作夥伴Nathan Ross發聲明稱讚他是一個「真誠、有創意且勇於嘗試新事物的人」，「他是真正的藝術家，每個與他合作過的人都能看到他與生俱來的才能。」

尚馬克瓦利執導過多部經典作品。（圖／達志影像／美聯社）

尚馬克瓦利執導的首部劇情長片為1995年的《Black List》（直譯義為《黑名單》），獲得加拿大金尼獎最佳導演等9項提名；2005年的電影《愛瘋狂》也創下絕佳口碑和票房，海外版權更造成一時瘋狂搶購，他當時也因此拿下金尼獎最佳導演的肯定；2013年的作品《藥命俱樂部》甚至奪下最佳男主角、最佳男配角、最佳化妝與髮型設計等獎項。

馬修麥康納在《藥命俱樂部》飾演愛滋病末期患者，刻意暴瘦21公斤。（威視電影提供）

尚馬克瓦利在加拿大法語區的蒙特婁出生、成長，因描述年輕男同志在196、70年代時，以對於同性戀者排斥氣氛中生活經歷，拍出傑作《愛瘋狂》而獲得加國電影大獎的肯定，並就此崛起；之後他更拍攝多部知名影片，包括在台灣叫好叫座的《花神咖啡館》，以及讓馬修麥康納和傑瑞李托雙雙奪下奧斯卡獎的《藥命俱樂部》等，《花神咖啡館》前陣子還曾在台重映。

傑瑞德雷托飾演變裝癖同性戀者，導演尚馬克瓦利曾稱讚他比女人還要嬌豔嫵媚。（威視電影提供）

尚馬克瓦利曾執導《那時候，我只剩下勇敢》，並與女主角瑞絲薇絲朋建立深厚情誼，之後瑞絲再找他與妮可基嫚合作HBO影集《美麗心計》，果真好評如潮，勇奪一堆大獎；尚馬克瓦利反而是因為這齣迷你影集而拿到「美國導演工會獎」，而非任何一部電影作品。

《那時候，我只剩下勇敢》讓瑞絲薇斯朋與尚馬克瓦利導演建立深厚情誼。（圖／金馬影展提供）

對於尚馬克瓦利的猝逝離開，親朋摯友們都感到震驚，他身留下兩個兒子艾力克斯與艾彌爾，《美麗心計》（2019年7月播畢的第2季改由安德莉亞·阿諾德執導）、《花神咖啡館》等精采作品也成為絕響長留在戲迷心中。