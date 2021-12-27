高雄前金區河東路、國民街口26日晚間發生酒駕致死車禍，38歲黃姓男子酒後駕駛BMW轎車返家，途中撞上步行過馬路的一家四口，母親范女搶救後不治，高雄市長陳其邁27日前往高雄長庚醫院探視身受重傷林姓姐妹，他也表示，市府會全力照顧傷患與家屬，醫療自費部分，長庚醫院將會予以協助，家屬無需擔心費用負擔。

該起酒駕死亡車禍導致1死3重傷，其中大女兒雙腳及顏面多處骨折，牙齒也有多處脫位，目前生命跡象穩定，而小女兒則是頭部外傷、顱內出血，高雄長庚醫院27日已經緊急為小女兒手術治療，目前手術完成，但仍在加護病房照護中，生命跡象穩定。

陳其邁27日上午在高雄長庚醫院院長王植熙的陪同下，特地趕赴長庚醫院探視林姓姐妹的病情，陳其邁指出，市府絕對會全力照顧傷患與家屬，醫療自費部分，長庚醫院將會予以協助，家屬無需擔心費用負擔，而全身有多處骨折的林父則被送往大同醫院，高市府秘書長楊明州27日上午也親自前往醫院探視林父。

該起酒駕死亡車禍事發後，高市府嚴正聲明，對於此案大家都無法接受、人神共憤。陳其邁也強調，酒駕是重大交通違規行為，要求警察局從嚴、從速偵辦，決不寬貸。另外，建請高雄地檢署聲押、高雄地院對黃男從重判刑，以儆效尤，他也建議中央修正道路交通管理處罰條例及刑法，對於酒駕致人重傷或死亡者，修法以未必故意的殺人罪論之。

高市府交通局向中央提出建議，希望酒駕駕駛人除罰鍰外，吊銷其駕駛執照，永久不得考領外，也建議沒入車輛，對於酒駕肇事者同桌共飲酒的人，明知其將酒駕而不予禁止駕駛，建議予以裁罰，而同車乘客需連帶負起刑事責任，另外，車主在知情的狀況下，除處罰鍰、車輛牌照吊扣3個月外，並建議吊銷車主駕駛執照。

高市府警察局將酒後駕車列為交通大執法取締重點項目之一，經過統計，今年11月1日起迄今取締酒駕案與去年同期比較增加522件，今年酒駕肇事案件比去年共減少40件，另新興分局轄區酒駕肇事案件，今年度較去年相比較減少4件。

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